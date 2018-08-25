"الأموال العامة" تتحرى عن نشاط وكيل مدرسة قلد أختام رسمية لتزوير شهادات نجاح

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، ضباط مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لمدير مدرسة بإحدى محافظات الدلتا، فى تقليد اختام شعار الجمهورية لتزوير شهادات الطلاب.

وقررت النيابة العامة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص اثناء تردده على أصحاب محال تصنيع الأختام والزنكوغراف بمنطقة أرض شريف فى عابدين، وطلب تقليد أختام خاصة بمحافظة الغربية ، مديرية التربية والتعليم ،شئون الطلبة والامتحانات، الإدارة التعليمية بكفر الزيات، إدارة غرب طنطا التعليمية ، مدرسة الإمام الشافعى الرسمية للغات بدون تكليف من الجهات المختصة.

ومن خلال الفحص تبين أنه "صلاح ع ا" 47 سنة، وكيل مدرسة للغات، ومقيم طنطا، وعثر بحوزته على خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم الإدارة التعليمية بكفر الزيات )، خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته محافظة الغربية ( مديرية التربية والتعليم شئون الطلبة والامتحانات ) ، خاتم إدارة غرب طنطا التعليمية ـ مدرسة الامام الشافعي الرسمية للغات، وجميعهم مقلدين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إصطناع وتزوير شهادات ( نجاح , إثبات قيد بالمدارس، إتمام المراحل الدراسية)، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .