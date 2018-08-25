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الأمن يتوصل لهوية ملثم وراء السطو على خزينة محل تجارى شهير بالقليوبية

السبت، 25 أغسطس 2018 06:33 م
الأمن يتوصل لهوية ملثم وراء السطو على خزينة محل تجارى شهير بالقليوبية المتهم بعد القبض عليه
كتبت : دينا الحسيني
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 نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة 260 ألف جنيه من فرع إحدى السلاسل التجارية الشهيرة .

كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة القناطر الخيرية من مدير فرع إحدى السلاسل التجارية الشهيرة الكائن بدائرة المركز بإكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره 260 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة بمكتب الحسابات .

و وجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بسرعة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن الخزينة تم فتحها برقمها السرى ، وأن وراء إرتكاب الواقعة المدعوإبراهيم . أ . م 27 سنه  فرد أمن بالمتجر، ومقيم بدائرة المركز، وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء فاروق مدير المباحث بإرتكابه الواقعة حيث أنه على علم بالأرقام السرية للخزينة فتوجه للسوبر ماركت مرتدياً قناع وغطاء رأس وقام بالتسلل لداخله وإستولى على المبلغ المالى من داخل الخزينة .

 وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بشقة تحت التشطيب بالعقار سكنه، وقرر بتخلصه من القناع وغطاء الرأس بإلقائهم بأحد المصارف ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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