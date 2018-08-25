اعرف أجمل شواطئ العالم التى يفضلها نجيب ساويرس

كتبت ريهام عبد الله

تتمتع مصر بعدد كبير من الشؤاطى الجميلة، والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتلقى الشواطئ باختلافها رواجا سياحيا كبيرا فى الفترة الحالية، واعتبارها مقاصد صيفية هامة فى فترة ما قبل انتهاء الإجازات وبدء الدراسة.

المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، أعلن انحيازه بشكل كبير لشواطئ الساحل الشمالى بل واعتبرها أحلى شواطئ فى العالم، وأنها تحتوى على أحلى سهر وأحلى ناس على حد وصفه.

وقال ساويرس: "صراحة كده بعد المعاينة، وبعثة تقصى الحقائق واللت والعجن عن الساحل الشمالى ... الخلاصة أحلى شواطئ فى العالم وأحلى سهر وأحلى ناس".