video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف أجمل شواطئ العالم التى يفضلها نجيب ساويرس

السبت، 25 أغسطس 2018 02:02 م
اعرف أجمل شواطئ العالم التى يفضلها نجيب ساويرس نجيب ساويرس
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

تتمتع مصر بعدد كبير من الشؤاطى الجميلة، والمطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتلقى الشواطئ باختلافها رواجا سياحيا كبيرا فى الفترة الحالية، واعتبارها مقاصد صيفية هامة فى فترة ما قبل انتهاء الإجازات وبدء الدراسة.

المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال الشهير، أعلن انحيازه بشكل كبير لشواطئ الساحل الشمالى بل واعتبرها أحلى شواطئ فى العالم، وأنها تحتوى على أحلى سهر وأحلى ناس على حد وصفه.

وقال ساويرس: "صراحة كده بعد المعاينة، وبعثة تقصى الحقائق واللت والعجن عن الساحل الشمالى ... الخلاصة أحلى شواطئ فى العالم وأحلى سهر وأحلى ناس".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجيب ساويرس يكشف ملامح الشخصية النرجسية والمغرورة على "تويتر"

اعرف رد نجيب ساويرس على شائعة تسمية محطة مترو باسم ابنه

نجيب ساويرس مهنئا المصريين بالأعياد: عيد مبارك لمن باركت مصر فى رحلتها

كيف رد نجيب ساويرس على مطالبة أحد متابعيه بمليون جنيه؟

نجيب ساويرس

الساحل الشمالى

شواطئ الساحل الشمالى




لا تفوتك
بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

العيد فرحة.. مصرية تحصل على 1000 يورو نظير عملها يوم العيد بشركة إسبانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة