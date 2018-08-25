اضطراب حركة القطارات فى مارسيليا بفرنسا بسبب خروج قطار عن مساره

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أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا (إس إن سى إف) اليوم السبت ان حركة القطارات فى مارسيليا بجنوب البلاد ستظل مضطربة لعدة أيام اثر خروج قطار كان ينقل 350 مسافرا عن مساره دون وقوع إصابات.

وقالت الشركة الوطنية فى بيان إن المسافرين المتضررين سيمكنهم استرداد قيمة التذاكر أو ارجاء سفرهم دون تحمل اى مصاريف لتغيير الحجز، مشيرة ايضا الى اقتراحها حلول للاقامة.

وأضافت انه تم فتح تحقيق داخلى للوقوف على ملابسات حادث القطار الذى كان قادما من باريس وخرج عن مساره بالقرب من محطة قطار "سان شارل" بمارسيليا .