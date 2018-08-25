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استئناف أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق عقب إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية

السبت، 25 أغسطس 2018 04:30 ص
استئناف أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق عقب إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية التنسيق - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه من المقرر أن تستأنف الوزارة تنسيق المرحلة الثالثة من التنسيق بعد إعلان نتيجة الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة مباشرة، الأسبوع المقبل.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق ستعلن كاملة بعد الانتهاء من تنسيق رغبات طلاب الدور الثانى للثانوية العامة، مؤكدًا أن هذه العملية ستكون آخر عمليات تنسيق القبول بالجامعات لعام 2018.


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التعليم العالى

تنسيق 2018

المرحلة الثالثة من التنسيق




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