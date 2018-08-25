اتفاقية مع السفير الكورى بحضور وزير النقل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى

كتب مصطفي عبد التواب

توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، غدا الأحد 26 أغسطس 2018 اتفاقية مع السفير الكورى لدى القاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وذلك بمقر الوزارة .

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد التقت فى الاسبوع الماضى بالسفير سونغ آى قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسئولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصينى على المستوى الاقتصادى والاستثمارى والتنموى خلال المرحلة المقبلة.