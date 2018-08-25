إيران تستأنف محادثات مع روسيا لتشييد محطة نووية لتوليد طاقة تصل لـ3 آلاف ميجا

رويترز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الطاقة الإيرانى رضا أردكانيان قوله اليوم السبت إن بلاده استأنفت محادثات مع روسيا بشأن تشييد محطة جديدة للطاقة النووية تصل إلى ثلاثة آلاف ميجاوات.

وذكرت الوكالة إن إيران لديها حاليا قدرة على إنتاج ألف ميجاوات من الكهرباء بالطاقة النووية.

وتدير إيران بالفعل مفاعلا نوويا شيدته روسيا فى بوشهر كان الأول لديها. ووقعت روسيا اتفاقا مع إيران فى 2014 لإنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات أخرى فى البلاد.

وانسحبت الولايات المتحدة فى مايو من اتفاق بين طهران والقوى الكبرى للحد من الطموحات النووية الإيرانية وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران فى أغسطس.