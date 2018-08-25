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إيداع المتهمين بخطف طفل الشروق قفص الاتهام

السبت، 25 أغسطس 2018 02:28 م
إيداع المتهمين بخطف طفل الشروق قفص الاتهام طفل الشروق
كتب إيهاب المهندس
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أودع حرس محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، المتهمين الـ8 بخطف الطفل سامى هشام فايز قفص الاتهام، لنظر أولى جلساتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بخطف "طفل الشروق".

 

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

 

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم .

 

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.


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