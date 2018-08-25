إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عدد من البائعين بإسنا فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أصيب 4 بائعين بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، إثر مشاجرة بين عدد من البائعين بالشارع لخلافات حول البيع والشراء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من البائعين بشارع أحمد عرابي، مما أسفر عن إصابة 4 بائعين بكدمات وجروح، فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.