video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عدد من البائعين بإسنا فى الأقصر

السبت، 25 أغسطس 2018 04:34 م
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عدد من البائعين بإسنا فى الأقصر مشاجرة - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أصيب 4 بائعين بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، إثر مشاجرة بين عدد من البائعين بالشارع لخلافات حول البيع والشراء، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من البائعين بشارع أحمد عرابي، مما أسفر عن إصابة 4 بائعين بكدمات وجروح، فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بين عائلتين فى سوهاج

الاقصر

اخبار الاقصر

مشاجرة بين بائعين باسنا

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

عودة محترفى الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة صعبة أمام قاهر مانشستر يونايتد الليلة.. الننى يبحث عن الفوز الأول مع أرسنال.. ورمضان صبحى لنسيان فضيحة مان سيتي والبداية أساسيا مع هدرسفيلد

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

العين يتحدى الوحدة على لقب السوبر الإماراتى بالدفاع الجوي الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة