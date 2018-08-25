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السبت، 25 أغسطس 2018 08:17 م
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إصابة شاب بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزل المتهم وأسرته

السبت، 25 أغسطس 2018 07:49 م
إصابة شاب بالشرقية وأسرته تشعل النيران بمنزل المتهم وأسرته حريق -ارشيفيه
الشرقية – فتحية الديب
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أصيب شاب  بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بطعنات سددها له أحد الأهالى بسبب الخلاف على شوى اللحمة، وتبين أن إصابته خطيرة وانه بين الحياة والموت.
 
 
و تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد حدوث مشاجرة بين  " عمرو ك" 22 سنة، من الغجر، و" الشبراوى م ال " من أبناء الإبراهيمية، لخلاف على شوى اللحمة بأحدى المحال بالإبراهيمية، وتطورت المشاجرة إلى قيام الثانى بإصابة الأول إصابات بالغة بسلاح بحوزته وتم نقله فى حالة حرجة للغاية.
 
وقامت أسرة المجنى عليه بالقيام بأعمال شغب، وإشعال النيران بمنزل المتهم ومنزل والده، فيما وصلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة والحريق للسيطرة على الأوضاع.
 
 
 
 
 
 

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