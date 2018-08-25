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السبت، 25 أغسطس 2018 05:35 م
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إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة بتسمم غذائى فى أبوتشت بقنا

السبت، 25 أغسطس 2018 05:09 م
إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة بتسمم غذائى فى أبوتشت بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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أصيبت ربة منزل وأطفالها الأربعة بتسمم غذائى، إثر تناولهم وجبة غذاء فاسدة بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد إصابة 4 أطفال ووالدتهم بحالات تسمم غذائى بعد إصابتهم بأعراض قىء مستمر وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة بقرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من محمود 5 سنوات، وأشقائه أحمد 7 سنوات ومحمد 12 سنة وأسماء 10 سنوات، ووالدتهم وردة 30 سنة تم نقلهم إلى مستشفى أبوتشت العام لتلقى العلاج ووضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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