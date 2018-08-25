إزالة دور مخالف بأحد العقارات بمدينة أخميم وإحالة صاحبه للنيابة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قد قامت بحملة بإشراف المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة لإزالة الدور الـ 13 المخالف بأحد العقارات بشارع حلمى الشريف بمدينة أخميم، بمشاركة محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم ومهندسى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى لظاهرة مخالفات البناء.

وأوضح المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة فى بيان، أن الحملة تمكنت من إزالة الشدات الخشبية والحديدية، حيث إن صاحب العقار شرع فى بناء دور مخالف للتصريح الصادر من الوحدة المحلية ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار وإحالته للنيابة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية برصد حالات التعدى ومخالفات البناء وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.