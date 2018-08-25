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إخلاء سبيل سائق سيارة "جمع قمامة" دهس طالبة أثناء سيرها بمدينة نصر

السبت، 25 أغسطس 2018 09:46 م
إخلاء سبيل سائق سيارة "جمع قمامة" دهس طالبة أثناء سيرها بمدينة نصر المجنى عليها دميانه
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإخلاء سبيل سائق سيارة نقل على ذمة القضية، ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، لطالبة أثناء سيرها بطريق مكرم عبيد  . 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة صدمها سائق سيارة نقل لجمع القمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "دميانه ف" طالبة، لقيت مصرعها أثناء سيرها بطريق الأتوستراد، بطريق مكرم عبيد، حيث تبين إصابتها بكسر  فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياتها، تم القبض على المتهم وتم إحالته للنيابة  التى قررت إخلاء سبيه بعد ان  وجهت له تهمة القتل الخطأ .

 


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مصرع طالبة بمدينة نصر

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