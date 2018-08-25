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السبت، 25 أغسطس 2018 04:14 ص
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أمريكا تدرج 3 آسيويين على قوائمها السوداء لتجنيد متشددين فى سوريا

السبت، 25 أغسطس 2018 04:00 ص
أمريكا تدرج 3 آسيويين على قوائمها السوداء لتجنيد متشددين فى سوريا جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، أنها أدرجت على قائمتها السوداء ثلاثة رجال آسيويين لمشاركتهم فى شريط فيديو دعائى بثّه تنظيم داعش فى 2016 لإعدام رهينة.

وأوضحت الوزارة، أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الماليزى محمد رافع الدين والإندونيسى محمد كريم يوسف فايز والفيليبينى محمد رضا لاهمان كيرام وذلك بسبب مشاركتهم فى يونيو 2016 فى شريط فيديو صوّره التنظيم الجهادى لعملية إعدام نفذّها فى سوريا بحق أسير.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إن هذا الفيديو اندرج فى إطار "حملة دعائية ترمى الى جذب متطرفين للانضمام الى جماعات إرهابية فى جنوب شرق آسيا".

ولفتت الوزارة إلى أن محمد رافع الدين (52 عاماً) سجن بين العامين 2003 و2006 لارتباطه بتنظيم متطرف.

وأضافت أن محمد كريم يوسف فايز (49 عاماً) أمضى تسع سنين خلف القضبان فى الفيليبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافاً للقانون، لكنه ما إن خرج من السجن فى 2014 حتى توجه الى سوريا حيث انضم الى تنظيم داعش.

أما بالنسبة الى محمد رضا لاهمان كيرام (28 عاماً) فقالت الوزارة إنه مسؤول عن تفجير حافلة فى 2012 فى زامبوانغا فى الفيليبين وكان لا يزال حتى مطلع 2017 يقاتل فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا.

 

 


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