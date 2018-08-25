"أغلال ذهبية".. كتاب أمريكى جديد عن النساء فى حياة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

تشهد المكتبات الأمريكية فى أكتوبر المقبل طرح كتاب جديد عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتحدث هذه المرة عن النساء فى حياته، ليس فقط الزوجات أو الصديقات ولكن أيضا نساء عائلته سواء أمه أو شقيقاته.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، فإن نينا بورلى، مراسلة مجلة نيوزويك التى حققت كتبها من قبل أفضل المبيعات، تنشر كتابها فى 16 أكتوبر المقبل بعنوان "أغلال ذهبية: التاريخ السرى لنساء ترامب". وسيعتمد الكتاب على الصحافة الاستقصائية والتحليل، وفقا لما جاء فى إعلان دار النشر "جاليرى بوكس".

وسيتضمن الكتاب معلومات عن والدة ترامب وزوجاته الثلاث وشقيقاته وابنتيه والنساء اللاتى عملن معه، كما ستتطرق الكاتبة أيضا إلى أكثر من 10 نساء زعمن التعرض للتحرش أو سوء سلوك جنسى من قبل ترامب وهى المزاعم التى ينكرها ترامب.

وشهدت المكتبات الأمريكية وحول العالم صدور العديد من الكتب التى تتحدث عن ترامب، بعضها كتبه صحفيون وكتاب كبار كان أشهرها كتاب النار والغضب والذى كشف عن تفاصيل صادمة من داخل البيت الأبيض، والبعض الآخر كتبه مسئولون سابقون فى شكل مذكرات مثل كتابى مدير "إف بى أى" السابق جيمس كومى "ولاء أعلى"، وكتاب "المعتوه" لمساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروسا نيومان.