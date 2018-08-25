video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"أغلال ذهبية".. كتاب أمريكى جديد عن النساء فى حياة ترامب

السبت، 25 أغسطس 2018 11:46 ص
"أغلال ذهبية".. كتاب أمريكى جديد عن النساء فى حياة ترامب ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

تشهد المكتبات الأمريكية فى أكتوبر المقبل طرح كتاب جديد عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتحدث هذه المرة عن النساء فى حياته، ليس فقط الزوجات أو الصديقات ولكن أيضا نساء عائلته سواء أمه أو شقيقاته.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس"، فإن نينا بورلى، مراسلة مجلة نيوزويك التى حققت كتبها من قبل أفضل المبيعات، تنشر كتابها فى 16 أكتوبر المقبل بعنوان "أغلال ذهبية: التاريخ السرى لنساء ترامب". وسيعتمد الكتاب على الصحافة الاستقصائية والتحليل، وفقا لما جاء فى إعلان دار النشر "جاليرى بوكس".

وسيتضمن الكتاب معلومات عن والدة ترامب وزوجاته الثلاث وشقيقاته وابنتيه والنساء اللاتى عملن معه، كما ستتطرق الكاتبة أيضا إلى أكثر من 10 نساء زعمن التعرض للتحرش أو سوء سلوك جنسى من قبل ترامب وهى المزاعم التى ينكرها ترامب.

وشهدت المكتبات الأمريكية وحول العالم صدور العديد من الكتب التى تتحدث عن ترامب، بعضها كتبه صحفيون وكتاب كبار كان أشهرها كتاب النار والغضب والذى كشف عن تفاصيل صادمة من داخل البيت الأبيض، والبعض الآخر كتبه مسئولون سابقون فى شكل مذكرات مثل كتابى مدير "إف بى أى" السابق جيمس كومى "ولاء أعلى"، وكتاب "المعتوه" لمساعدة البيت الأبيض السابقة أوماروسا نيومان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتذوق مرارة الخيانة.. شرط الولاء لم يفلح وأقرب المقربين من الرئيس الأمريكى ينقلبون عليه.. مايكل كوهين كاتم الأسرار يسرب تسجيلاته ويعترف بانتهاك القوانين بمعرفة "دونالد".. وأوماروسا تضاعف المأساة

الولايات المتحدة

اخبار امريكا

كتب عن ترامب

دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

نساء ترامب




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة