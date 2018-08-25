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السبت، 25 أغسطس 2018 05:34 م
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يطالبون بالإطلاع على الوثائق السرية الخاصة بقمة هلسنكى..

أعضاء فى الكونجرس يعربون عن قلقهم من التزامات سرية بين ترامب لبوتين

السبت، 25 أغسطس 2018 04:53 م
أعضاء فى الكونجرس يعربون عن قلقهم من التزامات سرية بين ترامب لبوتين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
كتبت: إنجى مجدى
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أعرب أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، عن قلقهم أن يكون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أخفى بعض الالتزامات التى منحها لنظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال القمة الثنائية التى جمعتهما فى العاصمة الفنلندية هلسنكى، يوليو الماضى.

 

وبحسب مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، السبت، فإن أثنين من كبار أعضاء الحزب الديمقراطى فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، يطالبون بالأطلاع على جميع الملاحظات والوثائق المتعلقة بلقاء ترامب وبوتين، بما فى ذلك المراسلات السرية والملاحظات لمترجم ترامب خشية من أن يكون الرئيس الأمريكى قد أخفى ألتزامات معينة.

 

وبعث السيناتور بوب مينديز والسيناتور جين شاهين، خطاب حاد اللهجة، لوزير الخارجية مايك بومبيو، يقولون فيه إن أسئلتهم بشأن لقاء ترامب- بوتين، الذى أستمر ساعتين، لم يتم الإجابة عليها، وأشاروا إلى أن روسيا أستفادت من صمت البيت الأبيض بشأن اللقاء فى ترويج نسختها من الالتزامات التى تعهد بها ترامب، بما فى ذلك ما يتعلق بسياسية الولايات المتحدة بشأن سوريا وأوكرانيا.


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دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

قمة ترامب بوتين

الكونجرس




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