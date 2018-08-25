video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أسر شهداء الجيش والشرطة يغادرون مكة متوجهين إلى المدينة لزيارة قبر الرسول

السبت، 25 أغسطس 2018 07:45 ص
أسر شهداء الجيش والشرطة يغادرون مكة متوجهين إلى المدينة لزيارة قبر الرسول حج - أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

غادر أسر شهداء الجيش والشرطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن بالمدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكُل يسر وسهولة، حيث حظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين، فرحًا بسلامة وصولهم إلى أرض "طيبة" التي طالما اشتاقوا لها .

وتستغرق زيارة الضيوف للمدينة المنورة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية في طيبة الطيبة.

وسأل الحجاج الله تعالى، أن يجزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج، وأداء الصلاة في المسجد النبوى الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنيين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، مُعربين عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم من كرم وخدمات راقية وما شاهدوه من حفاوة عالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف تفوقت السعودية فى إنجاح موسم حج العام الحالى؟.. تعرف على التفاصيل فى أرقام

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

الحج

الحجاج

الحجاج المصريين

اسر الشهداء

حج 2018




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة