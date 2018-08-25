أسر شهداء الجيش والشرطة يغادرون مكة متوجهين إلى المدينة لزيارة قبر الرسول

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى

غادر أسر شهداء الجيش والشرطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وحطت ركاب الضيوف في مقرات السكن بالمدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا الركن الخامس بِكُل يسر وسهولة، حيث حظيت وفود الحجاج باستقبال حافل من رؤساء اللجان والأعضاء العاملين، فرحًا بسلامة وصولهم إلى أرض "طيبة" التي طالما اشتاقوا لها .

وتستغرق زيارة الضيوف للمدينة المنورة يومين، تتخللهما الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة بعض المساجد والأماكن الأثرية في طيبة الطيبة.

وسأل الحجاج الله تعالى، أن يجزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خير الجزاء على أن مكنهم من أداء فريضة الحج، وأداء الصلاة في المسجد النبوى الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، متمنيين أن يتقبل الله منهم حجهم وصالح أعمالهم، مُعربين عن سرورهم بما وجدوه منذ وصولهم من كرم وخدمات راقية وما شاهدوه من حفاوة عالية.