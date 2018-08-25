video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يكمم الأفواه.. 6 آلاف قضية بتهمة إهانة الديكتاتور فى عام واحد

السبت، 25 أغسطس 2018 11:28 ص
أردوغان يكمم الأفواه.. 6 آلاف قضية بتهمة إهانة الديكتاتور فى عام واحد رجب طيب أردوغان
كتب حسن رمضان
إضافة تعليق

نشرت صحيفة "زمان" التركية تقرير لوزارة العدل فى تركيا يكشف رفع 6 آلاف و33 قضية على مواطنين أتراك بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام فى 2099  منها.

وأضافت الصحيفة تعليق البروفيسور “يامان أكدنيز”، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة “بيلجي” التركي، على تقرير إحصائيات وزارة العدل التركية لعام 2017، واصفًا رفع 6 آلاف دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس أردوغان جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين.

وسلط أكدنيز الضوء على القضايا المرفوعة والتحقيقات المفتوحة بتهمة إهانة أردوغان، مؤكدا أن هذه القضايا هى جزء من سياسات تكميم الأفواه التى أصبحت أمرا مقلقًا ومنهجا لا يمكن غض النظر عنه فى سياسات حزب العدالة والتنمية للترهيب.

ويذكر أن  عام 2016 رفعت 4 آلاف و187 قضية بتهمة إهانة أردوغان، حكم فى 884 منها.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توابع فشل أردوغان.. الديون التركية كابوس يهدد البنوك الأوروبية.. إسبانيا الأكثر ضرراً بنحو 80 مليار دولار من أدوات دين أنقرة.. فرنسا 40 ملياراً.. وشبح الإفلاس يرعب القارة العجوز بسبب جنون السلطان العثمانى

اردوغان

صحيفة زمان التركية

وزارة العدل فى تركيا

إهانة أردوغان




لا تفوتك
شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

شاهد.. سعوديون يوثقون لحظات الحج بهاشتاج "أجمل صورة فى حج 1439"

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

حلم 40 سنة.. موازنة "البرامج والأداء" أخطر أسلحة البرلمان لترشيد الإنفاق ووقف إهدار المال العام.. لجنة الخطة أشرفت على تحول 22 وزارة و23 محافظة للأسلوب الجديد بشكل تجريبى.. والمؤسسات الدولية تؤكد أهمية التجربة

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

أسرار خطة الإخوان لاستخدام شخصيات مدنية لإثارة الفوضى..الجماعة الإرهابية تستعين بـ«معصوم مرزوق» وشلته وتصويرهم على أنهم مناضلون واستخدامهم للهجوم على مصر..شركة تجارة ومالك مدرسة إخوانية يمولان عضو التيار الشعبى

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

مؤمن زكريا..مرفوع مؤقتاً من الخدمة فى الأهلي

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

فنانون لقوا مصرعهم فى حوادث سير.. آخرهم ياسر المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة