أردوغان يكمم الأفواه.. 6 آلاف قضية بتهمة إهانة الديكتاتور فى عام واحد

كتب حسن رمضان

نشرت صحيفة "زمان" التركية تقرير لوزارة العدل فى تركيا يكشف رفع 6 آلاف و33 قضية على مواطنين أتراك بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام فى 2099 منها.

وأضافت الصحيفة تعليق البروفيسور “يامان أكدنيز”، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة “بيلجي” التركي، على تقرير إحصائيات وزارة العدل التركية لعام 2017، واصفًا رفع 6 آلاف دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس أردوغان جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين.

وسلط أكدنيز الضوء على القضايا المرفوعة والتحقيقات المفتوحة بتهمة إهانة أردوغان، مؤكدا أن هذه القضايا هى جزء من سياسات تكميم الأفواه التى أصبحت أمرا مقلقًا ومنهجا لا يمكن غض النظر عنه فى سياسات حزب العدالة والتنمية للترهيب.

ويذكر أن عام 2016 رفعت 4 آلاف و187 قضية بتهمة إهانة أردوغان، حكم فى 884 منها.