27 ألف حاج سياحى فى المدينة المنورة بعد انتهاء مناسك الحج

كتبت آمال رسلان

فور انتهاء مناسك الحج بالمشاعر المقدسة، يزور 27 ألفا من حجاج الحج السياحى زيارة المدينة المنورة ممن لم يتمكنوا من زيارتها قبل الحج، من إجمالى 36 ألف حاج، قبل العودة إلى أرض الوطن.

وتشرف بعثة وزارة السياحة بالأراضى المقدسة على تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة، والتأكد من تسكينهم وفقا لضوابط الحج، وقال مجدى شلبى، رئيس بعثة الحج السياحى، إن الحجاج المصريين بخير، ولم يواجهوا أى مشكلات، حيث لم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى، مضيفا أن هناك 16 لجنة تمر على الحجاج لتوفير متطلباتهم والعمل على راحتهم.

وتتولى غرفة عمليات وزارة السياحة لحجاج الشركات السياحية، الرد على أى استفسارات متعلقة بالحجاج، والتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات، بالإضافة إلى مكاتب متابعة الحج السياحى فى كافة أنحاء مكة والمدينة المنورة.