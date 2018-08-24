وكيل تموين أسيوط: ضبطنا لحوما غير صالحة و11 طن سكر ناقص الوزن خلال العيد

أسيوط- هيثم البدرى

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط أن مديرية التموين شنت حملات تموينية يومية على عدد من مراكز وقرى المحافظة خلال أيام العيد على المجازر، ومحطات البنزين ، ومحال بيع اللحوم والمخابز.

وأوضح اسماعيل لـ"اليوم لسابع" أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 600 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وفق قرار اللجنة البيطرية ، كما تم ضبط 11 طنا و600 كيلو من السكر ناقص الوزن خلال حملات أيام العيد كما تم تحرير 57 محضر مخابز لمخالفات تم رصدها بالمخابز من نقص وزن، وعدم نظافة وعدم مطابقة المواصفات وغيرها من المخالفات.

وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أكد على استمرار الحملات التموينية والرقابية على المحلات والاسواق والمجازر خلال أيام العيد للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين مشيرا إلى أنه تم تكثيف الحملات المفاجئة على جميع منافذ بيع اللحوم والدواجن ومتابعتها بصفة مستمرة وتحرير المحاضر للمخالفين ومصادرة جميع المضبوطات وإعدام الفاسد منها.