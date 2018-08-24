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وزير النقل السعودى: نجاح موسم الحج يؤكد قدرات المملكة على خدمة ضيوف الرحمن

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:55 ص
وزير النقل السعودى: نجاح موسم الحج يؤكد قدرات المملكة على خدمة ضيوف الرحمن الحج - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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عقب النجاح الكبير الذى حققته المملكة العربية السعودية فى تنظيم أعمال الحج، هنأ وزير النقل السعودى الدكتور نبيل بن محمد العامودى، الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بالنجاح المشرف الذى حققته المملكة فى تنظيم الحج هذا العام، متوجها بالشكر لكافة القطاعات والأجهزة الحكومية والخاصة التي ساهمت في هذا النجاح المشرف لنؤكد موقف المملكة في استمرارها في خدمة ضيوف الرحمن.

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وأضاف "العامودى" قائلا: "أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي منظومة النقل أتقدم بخالص التهنئة وصادق التبريكات لمقام سيدي وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة  نجاح حج 1439 على مختلف الأصعدة وعبر كافة الخدمات التي وفرتها المملكة لخدمة الحجاج لتأدية مناسكهم بكل يسر وأمان".

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ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية، أنه يحق لنا أن نتباهى بما نمتلكه في مملكتنا من مقدّرات بشرية مشهود لها بالإتقان من البعيد قبل القريب، وهيئات وطنية عامرة بالمنجزات، متابعا: "خالص دعواتنا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أن يعز بهما دينه ويؤيّدهما بنصره".

هيئة الطيران المدنى

 

 


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