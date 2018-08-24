وزير القوى العاملة يعلن بدء تدريب شباب العاملين لإعداد صف ثان لتحمل المسئولية

قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية التدريب الإدارى للعام المالى الحالى بالوزارة، لتنمية قدرات ومهارات العاملين بالديوان العام ومديريات القوى العاملة التابعة لها من خلال خطة شاملة، وإعداد كوادر للصف الثانى من الفئة العمرية من 30 إلى 45 عاما، للدفع بقيادات شابة قادرة على تحمل المسئولية واستكمال مسيرة التطوير تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقال الوزير: أن هذه الخطوة الاستباقية من الوزارة لتحمل مسئوليتها فى الاسهام فى خطة الإصلاح الإدارى التى تتبناها الدولة للوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على تحقيق النمو المستدام والإدارة الرشيدة لموارد الدولة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا حصر لأعداد العاملين بالديوان العام من هذه الفئة العمرة كمرحلة أولى، ومخاطبة المديريات لموافاتنا بأعداد العاملين بكل مديرية من نفس الفئة تمهيدا لتنفيذ المراحل التالية من الخطة.

وكشف الوزير عن البدء فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بوضع خطة عاجلة للتنفيذ من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمشهود لها بالكفاءة فى هذا الشأن لضمان الشفافية وكفاءة الأداء، حيث سيتم عقد مجموعة من الاختبارات لقياس وتقييم مهارات وقدرات العاملين بالديوان العام للوزارة لإعدادهم ككوادر صف ثان كمرحلة أولى.

وتشمل هذه المرحلة اختبارات لغة عربية، وإنجليزية، وحاسب آلى، وجدارات سلوكية، وذلك خلال الفترة من بعد غد الأحد حتى الخميس 30 أغسطس الجارى بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.