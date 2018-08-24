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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:46 م
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وزير الصحة اليونانى يعلن السيطرة على فيروس "غرب النيل" فى بلاده

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:24 م
وزير الصحة اليونانى يعلن السيطرة على فيروس "غرب النيل" فى بلاده الشرطة اليونانية
أ ش أ
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أعلن وزير الصحة اليونانى، أندرياس زانثوس، اليوم الجمعة، عن السيطرة على فيروس غرب النيل فى بلاده.

وقال زانثوس، فى تصريحات أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه لا يوجد قلق حقيقى من أننا سنرى انتشارا جامحا لفيروس غرب النيل، إلا أن وزير الصحة ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليونانى فى حالة تأهب".

وأضاف وزير الصحة اليونانى أنه تم إصدار التعليمات فى وقت مناسب، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يجرى تقاريرًا منتظمة، كما تم إعطاء التوجيهات للسلطات الإقليمية لرش البعوض المُسبب للفيروس.

وحث زانثوس المواطنين على توخى الحذر والاتصال بأقرب مركز صحى أو مستشفى إن اشتبهوا فى حالة مصابة بالفيروس.

وسجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها 107 حالات مصابة بالفيروس، وتوفى من بينها 11 حالة حتى الآن خلال العام الجارى، وبلغت أعمار كل المصابين أكثر من 70 عامًا.

جدير بالذكر أن فيروس غرب النيل يمكن أن يتسبب فى إصابة البشر بمرض عصبى وخيم وفى وفاتهم. ويوجد هذا الفيروس، عادة، فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا.

ويظلّ الفيروس يدور فى الطبيعة من خلال الانتقال بين الطيور والبعوض. ويمكن أن يطال البشر والخيول وغيرها من الثديات.

وينتمى فيروس غرب النيل إلى جنس الفيروس المصفر و إلى المركّب المستضدى لالتهاب الدماغ اليابانى ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة.


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