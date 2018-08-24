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وزير التنمية المحلية يستقبل الحاصل على المركز الأول فى مسابقة العلوم الآسيوية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:59 ص
وزير التنمية المحلية يستقبل الحاصل على المركز الأول فى مسابقة العلوم الآسيوية وزير التنمية المحلية يستقبل الحاصل على المركز الأول فى مسابقة العلوم الأسيوية
كتب أشرف عزوز
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استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الطالب أبانوب منتصر روضلف والحاصل على المركز الأول فى مسابقة العلوم الآسيوية 2018، والتى عقدت فى دولة إندونيسيا مطلع شهر أغسطس الجارى وذلك عن مشروع ATW لإعادة تدوير المخلفات .

واستمع اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء عن تفاصيل مشروع الطالب أبانوب والذى يعد عبارة عن طريقة مبتكرة للتخلص من المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها بدلاً من تلوثيها لمياه البحار والمحيطات وهى المشكلة التى تعانى منها دول آسيا .

وأشار أبانوب إلى أن المشروع يتم من خلاله حصر المواد البلاستيكية وجمعها من المواطنين من منازلهم كل أسبوع، ويتم التواصل مع الشركات العاملة فى هذا المجال عن طريق "أبليكيشن" على التليفون المحمول لتوصيل المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها وتوصيلها للورش والشركات، بحيث تقوم تلك الورش بإعادة تدويرها واستخدامها مرة آخرى، موضحا أن عملية إعادة التدوير يتم عن طريق استخدامها كوقود لتوليد الطاقة، أو كمواد بناء أو بعض الاستخدامات الأخرى.

و أكد اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء أن الشباب المصرى قادر على الابتكار وخلق أفكار جيدة للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالتواصل مع الشباب بمختلف فئاتهم باعتبارهم ثروة قومية لمصر لابد من استغلالها، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بموضوع الابتكار الذى قدمه الطالب أبانوب نظراً لعلاقته بمنظومة المخلفات والنظافة التى تعدها الوزارة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتبنى الفكرة وتوفير بعض المتخصصين لتنمية وتطوير الفكرة لتكون قابلة للتنفيذ فى مصر.

 
 

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