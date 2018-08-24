video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يعلن مضاعفة صكوك الأضاحى بالبحر الأحمر هذا العام.. صور

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:20 م
وزير الأوقاف يعلن مضاعفة صكوك الأضاحى بالبحر الأحمر هذا العام.. صور
البحر الأحمر – عماد عرفة
إضافة تعليق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صكوك الاضاحى هذا العام ضعف ما تم تحصيله العام الماضى، وذلك يعكس ثقة الأهالى والمجتمع فيما تقدمه وزارة الأوقاف .

 

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقاء الأئمة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، الجمعة، أن مشروع صكوك الاضاحى حقق نقلة كبيرة فى زيادة ثقة المجتمع فى وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صكوك الاضاحى هذا العام 50 مليون جنيه .

 

وأشار مختار جمعة، إلى أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى على الفقراء ومحدودى الدخل، بدءً من يوم الاثنين المقبل، سيكون نصيب محافظة البحر الأحمر 9 أطنان من هذه اللحوم سيتم توزيعها على ثلاثة مراحل تتضمن كل مرحلة توزيع 3 أطنان.

 

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، بأن مضاعفة صكوك الاضاحى هذا العام بالبحر الأحمر يصب فى مصلحة وحماية محدودى الدخل، وتوضيح الأرقام الصحيحة بقيمة صكوك الأضاحى يعتبر نموذجا للشفافية التى تتبناها كل مؤسسات الدولة .

 

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد، والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، والشيخ رفعت ثابت مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى العديد من أئمة وشيوخ البحر الأحمر .

جانب-من-اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب-من-لقاء-الأئمة
جانب من لقاء الأئمة

 

وزير-الأوقاف-خلال-لقاء-الأئمة
وزير الأوقاف خلال لقاء الأئمة

 

وزير-الأوقاف-ومحافظ-البحر-الأحمر
وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية بالبحر الأحمر.. ويخطب الجمعة بمسجد الميناء

البحر الاحمر

وزير الاوقاف

لقاء الائمه

صكوك الاضاحى

اخبار البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة