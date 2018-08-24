وزير الأوقاف يعلن مضاعفة صكوك الأضاحى بالبحر الأحمر هذا العام.. صور

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن صكوك الاضاحى هذا العام ضعف ما تم تحصيله العام الماضى، وذلك يعكس ثقة الأهالى والمجتمع فيما تقدمه وزارة الأوقاف .

وأضاف وزير الأوقاف، خلال لقاء الأئمة بديوان عام المحافظة، صباح اليوم، الجمعة، أن مشروع صكوك الاضاحى حقق نقلة كبيرة فى زيادة ثقة المجتمع فى وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صكوك الاضاحى هذا العام 50 مليون جنيه .

وأشار مختار جمعة، إلى أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحى على الفقراء ومحدودى الدخل، بدءً من يوم الاثنين المقبل، سيكون نصيب محافظة البحر الأحمر 9 أطنان من هذه اللحوم سيتم توزيعها على ثلاثة مراحل تتضمن كل مرحلة توزيع 3 أطنان.

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، بأن مضاعفة صكوك الاضاحى هذا العام بالبحر الأحمر يصب فى مصلحة وحماية محدودى الدخل، وتوضيح الأرقام الصحيحة بقيمة صكوك الأضاحى يعتبر نموذجا للشفافية التى تتبناها كل مؤسسات الدولة .

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد، والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، والشيخ رفعت ثابت مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى العديد من أئمة وشيوخ البحر الأحمر .