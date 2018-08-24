وزير الأوقاف يتفقد أعمال إنشاء مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة.. صور

البحر الأحمر – عماد عرفة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، أعمال الإنشاءات بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة الغردقة، ضمن جولة وزير الأوقاف لزيارة المدينة السياحية على رأس قافلة دعوية.

وخلال تفقدهما للمسجد أكد المحافظ والوزير أن طراز المسجد سيشبه الطراز الإسلامى الموحد الذى تنتهجه الدولة، كما أنه سيصبح أحد مقاصد السياحة الدينية على أرض المحافظة الساحلية ، حيث موقعة المتميز بالمدينة.