video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الأوقاف يتفقد أعمال إنشاء مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة.. صور

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:14 م
وزير الأوقاف يتفقد أعمال إنشاء مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة.. صور وزير الأوقاف خلال الجولة
البحر الأحمر – عماد عرفة
إضافة تعليق
تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، عقب أداء صلاة الجمعة اليوم، أعمال الإنشاءات بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة الغردقة، ضمن جولة وزير الأوقاف لزيارة المدينة السياحية على رأس قافلة دعوية.
 
وخلال تفقدهما للمسجد أكد المحافظ والوزير أن طراز المسجد سيشبه الطراز الإسلامى الموحد الذى تنتهجه الدولة، كما أنه سيصبح أحد مقاصد السياحة الدينية على أرض المحافظة الساحلية ، حيث موقعة المتميز بالمدينة.
وزير الأوقاف خلال الجولة
وزير الأوقاف خلال الجولة

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر
وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر

وزير الأوقاف يتفقد مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة
وزير الأوقاف يتفقد مسجد الرحمن الرحيم بالغردقة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يطالب الأئمة بحضور المناسبات وسد الثغرات فى وجه التطرف

وزير الأوقاف يعلن مضاعفة صكوك الأضاحى بالبحر الأحمر هذا العام.. صور

وزير الاوقاف

محافظ البحر الاحمر

مسجد الرحمن الرحيم

الغردقه

البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة