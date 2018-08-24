وزير الأوقاف اليمنى يشيد بجهود المملكة فى إنجاح موسم الحج

إيمان حنا

أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى ورئيس مكتب شئون حجاج اليمن، الدكتور أحمد عطية، اليوم الجمعة، بجهود المملكة العربية السعودية فى إنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأكد أن عملية تفويج حجاج اليمن البالغ عددهم 25 ألف حاج سارت بكل يسر وسهولة من خلال النقل الدولى للحجاج والنقل بين المشاعر المقدسة دون تسجيل أى حوادث أو مشاكل أثناء سير العملية وذلك بطريقة أفضل من الأعوام الماضية نتيجة الإعداد المسبق والترتيب المتزامن منذ بداية الإجراءات والتنسيق مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن عملية التغذية للحجاج تمت طوال نصف شهر عبر لجان منظمة لها سواء فى الفنادق أو المخيمات وفق عملية منظمة ومتكاملة لتلبية احتياجات الحجاج، لافتاً إلى أن السكن كان وفقا للنظام الفندقى المصرح به من وزارة الحج السعودية، والتى تعد من أفضل المساكن وقربها من المشاعر بما يتسنى تأدية فريضة الحج بيسر وسهولة.

وقال وزير الأوقاف، إن عملية التصعيد بين مكة ومنى وعرفة ومزدلفة تمت فى وقت يسير بحيث أدى حجاجنا مناسكهم فى أحسن حال، وأشاد بالمتابعة المستمرة والحثيثة من قبل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لعملية تفويج الحجاج.

وأشاد أيضا بجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا لتوفير كافة التسهيلات لحجاج اليمن وحجاج العالم أجمع.