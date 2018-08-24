نقل والد طفلى الدقهلية إلى المنصورة لعرضه على النيابة بعد اعترافه بقتلهما

الدقهلية شريف الديب

نقل ضباط مباحث الدقهلية محمود نظمى السيد والد طفلى ميت سلسيل والذين عثر عليهما، متوفين داخل احد الترع بناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، والمعروفين اعلاميا بعصافير الجنة، من مركز شرطة ميت سلسيل الى مدينة المنصورة وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لاستكمال التحقيقات معه، بعد اعترافه بارتكاب الجريمة والقاء ابنائه داخل ترعة بناحية فارسكور.

واشارت التحقيقات الاولية التى قام بها ضباط مباحث مديرية أمن الدقهلية، إلى أن الأب مصاب باضطراب نفسى.

وكشفت التحريات عن الواقعة بقيام والد الطفلين محمد وريان بتلقى اتصال من زوجته سماح، اثناء تواجده بمركز فارسكور، وتبين من مراجعة شركة المحمول ان الهاتف كان بدمياط، وهو ما يكذب ادعاء الوالد، ولم يتمكن من اثبات مكان تواجده خلال فترة تقديم البلاغ واختفاء الاطفال.

ومن المقرر عرض الأب المتهم على النيابة العامة غدا لمباشرة التحقيقات.