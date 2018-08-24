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نائب رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد المزلقانات ومحطة سمالوط

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:36 م
نائب رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد المزلقانات ومحطة سمالوط أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أجرى اليوم، الجمعة، المهندس مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع البنية الأساسية، جولة مفاجأة فى نطاق منطقة وسط الصعيد تفقد فيها محطة سمالوط وعدد من المزلقانات والبلوكات.

 

وأثناء تفقده محطة سمالوط، صرح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، بأن أعمال تطوير محطة سمالوط يشمل تطوير شامل مع تطويل الارصفة وذلك ضمن عدد 24 محطة يتم تطويرها بتكلفة 67 مليون جنيه بالتزامن مع مشروع كهربة إشارات بنى سويف وأسيوط فى نطاق مشروعات منطقة وسط الصعيد.

 

كما شدد الصباغ على الشركة المنفذة، ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين كامل لحركة المواطنين بها أثناء عملية التطوير، وأكد أنه تم عمل قياسات قانونية للأرصفة وبرنامج زمنى لأعمال تطوير المحطة بالكامل لسرعة الانتهاء من تطوير المحطة قبل نهاية هذا العام، وأثناء تفقده المحطة التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا.


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