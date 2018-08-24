"مياه القناة" تعالج ارتفاع المياه بالأربعين وكفر حودة بالسويس

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قال المهندس جمال الحسينى، القائم بأعمال رئيس شركة "مياه القناة، إنه أشرف على معالجة الارتفاع المياة بحى الأربعين وكفر حودة وكفر أحمد عبده وشارع النيل وشارع الغورى بمحافظة السويس، حيث تم تركيب بدالة وهى عبارة عن محطة متنقلة قطر سحب 12 بوصة وخارج 10 بوصة لتخفيف المياة عن شارع النيل والغورى عن طريق البدالة من خط 800 ملى نهاية شارع النيل عن طريق البدالة إلى خط 1200 ملى خط محطة الزاير الجديدة لتخفيف منسوب المياه بحى الأربعين لحل مشكلة المناطق دائمة الشكوى خلال الفترة الحالية لكثرة استخدام المياة قبل وأثناء العيد.

أضاف "الحسينى" أنه تم التعامل مع الحدث واتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين مكان العمل عن طريق أشرف محمود رومية مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وطاقم العمل المكلف بالعمل بتركيب المحطة المتنقلة.

رافق المهندس جمال الحسينى خلال الجولة معالجة الارتفاع المياة بحى الأربعين المهندس خالد عفيفى رئيس القطاع، والمهندس حسن مبروك، المستشار الهندسي لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس حمدى عبد الله، عضو مجلس الإدارة.