موجز أخبار الـ1 ظهرا.. ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالسعودية لـ41 حالة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها اعراف والد طفلى الدقهلية بقتل نجليه وإلقاء جثتيهما بإحدى الترع بدمياط، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 41 حالة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة الواحدة ظهرا..

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن 13 ألف زائر حتى الآن فى رابع أيام العيد

قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حدائق الحيوان بالجيزة، أن عدد زائرى الحديقة فى رابع ايّام عيد الأضحى المبارك وصل إلى 13 ألف زائر حتى الساعة 11 صباحا، وهذا مؤشر حميد للإقبال المواطنين ومن المتوقع أن يصل الإقبال إلى 55 ألف زائر فى نهاية اليوم.

طقس الغد حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

مصرى يحصل على 1.2 مليون جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهراً، بلغت إجماليه 268 ألفا و977 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و270 ألف جنيه مصرى .

البعثة الطبية للحج: 49 مريضا مصريا يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية

جهود متواصلة من البعثة الطبية المصرية فى الأراضى المقدسة، لعلاج الحجاج المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من خلال طاقم أطباء يعمل على مدار الـ 24 ساعة، فى كافة الفنادق التى يقيم بها الحجاج المصريين، وبالمشاعر المقدسة.

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالسعودية إلى 41 حالة

ارتفع عدد الوفيات فى صفوف الحجاج المصريين لـ41 حالة، وتم علاج 67 ألف حاج متردد على العيادات الطبية.

الإسكان تعلن إنجاز 60% من 4704 وحدات بمشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 60%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة (126 عمارة) بالمشروع، كما يجرى تنفيذ 11232 وحدة بمشروع "دار مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 32%، وتنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بمشروع الإسكان المميز، حيث تجرى أعمال الحفر والإحلال.

طقس اليوم بالأراضى المقدسة.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بمكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية، فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق "الشرقية، الرياض، الأجزاء الساحلية لمنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة".

صور.. ضيوف الرحمن ينتهون من رمى الجمرات ويودعون "منى"

أنهى الحجاج رمى الجمرات وودعوا صعيد مشعر منى الطاهر، وهم يحملون أجمل الذكريات وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم ويعودون كيوم ولدتهم أمهاتهم.

متحف سوهاج يستقبل 25 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى

شهدت متحف سوهاج خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من أهالى سوهاج والمحافظات المجاورة لمشاهدة مقتنيات المتحف والتعرف على التاريخ بمراحله المختلفة فرعونية وقبطية وإسلامية.

تعرف على خطوط السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع المخطط إنشاءها خلال 4 سنوات

يقدم "اليوم السابع" فى 4 معلومات، خطوط السكة الحديد الجديدة المخطط إنشاء لخدمة نقل البضائع لزيادة حجم المنقول من البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن بحلول 2022، وذلك من واقع خطة وزارة النقل المخطط تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة.

إصابة 15 شخصا فى تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق السويس

أصيب صباح اليوم، 15 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق السويس-القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وانتقل قيادات شرطة قسم عتاقة لموقع الحادث.

تسمم جماعى عقب تناول وجبات فاسدة فى حفل زفاف بالشرقية

أصيب 105 أشخاص بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة فاسدة فى حفل زفاف بقرية بقية قايد فى الشرقية.

صور.. ارتباك الحركة بمخرج كوبرى أكتوبر فى المهندسين بعد ارتطام سيارة بالحواجز

رصدت عدسات "اليوم السابع"، منذ قليل، تواجد أمنى مكثف بمخرج كوبرى أكتوبر اتجاه شارع البطل أحمد عبد العزيز لتيسير حركة السيارات الوافدة إلى منطقة المهندسين عقب ارتطام سيارة ملاكى بسوار الكوبرى.

التعليم العالى تحذر طلاب تنسيق المرحلة الثالثة من "المعاهد الوهمية"

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحذيرًا لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وأولياء أمورهم من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تم الكشف عنها بعد قيام الوزارة بما يزيد عن 90 ضبطية قضائية منذ أن تم تفعيل لجنة الضبطية القضائية عام 2015، حيث إن هذه الكيانات الوهمية شملت الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، والجامعة السويسرية بمدينة نصر.

مميش: عبور 259 سفينة قناة السويس بحمولة 16.8 مليون طن فى 5 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من السبت، وحتى الأربعاء، عبور 259 سفينة بحمولة 16.8 مليون طن.

النقل: 50% من أراضى السكة الحديد عليها تعديات أغلبها من جهات حكومية

كشف الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، أن 50% من حجم أراضى السكة الحديد الصالحة للاستثمار عليها تعديات أغلبها من جهات حكومية بالدولة، لافتا إلى أن أراضى السكة الحديد الصالحة للاستثمار تبلغ مساحتها مليون متر مربع فقط وليس كما يعتقد البعض أنها تقدر بملايين الأمتار، متابعا: "و5% فقط من هذه المساحة سالكة وتعمل الوزارة على استثمارها.. والباقى خاضع لتعديات من جهات متعددة وليست تحت يدى الوزارة".

والد طفلى الدقهلية يعترف بقتل نجليه وإلقاء جثتيهما بإحدى الترع بدمياط

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الدقهلية أن والد طفلى الدقهلية اعترف بقتل نجليه وإلقائهما داخل إحدى الترع بمركز فارسكور بمحافظة دمياط .

التشكيل المتوقع للأهلى فى لقاء الحدود الليلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على الدفع بأحمد حمودى لاعب وسط الفريق فى التشكيلة الرئيسية لفريقه مساء اليوم أمام حرس الحدود فى المباراة التى ستقام باستاد المكس، فى إطار الأسبوع الرابع من الدورى الممتاز.

رسميا.. اتحاد الكرة يرسل بطاقة باسم مرسى لليونان

أرسل اتحاد الكرة، خلال الساعات الماضية، البطاقة الدولية للاتحاد اليونانى والخاصة بباسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق، الذى انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لنادى لاريسا اليونانى.

أجيرى يطبق طريقة ليفربول فى المنتخب بسبب محمد صلاح

قرر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى تغيير طريقة لعب الفراعنة لتصبح 4/3/3 بدلاً من 4/2/3/1 كما كان الحال فى عهد هيكتور كوبر المدير الفنى السابق.

فى ظل التهديدات بعزل ترامب.. كيف تتعامل أوروبا وأمريكا مع قادتهم حال ارتكابهم جرائم أو أخطاء كبرى؟.. الأغلبية البرلمانية مطلوبة لرفع الحماية عن المسئولين.. والعزل لا يعنى دائما توجيه اتهامات

مع الحديث عن احتمالات عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل إدانة مدير حملته السابق بول مانافورت بتهمة الاحتيال، واعتراف محاميه مايكل كوهين باختراق قانون تمويل الحملات الانتخابية، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على الطريقة التى يمكن بها التعامل مع مخالفات المسئولين السياسيين فى الغرب وكيفية معاقبتهم بشكل قانونى على ارتكاب جرائم أو أخطاء كبرى.

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

بعد ما يقرب من سنة قرر شاب وعشيقته التخلص من زوجها الذى يقف عقبة فى طريقهما، خاصة أن علاقتهماوصلت إلى إقامة علاقة جنسية كاملة، بالإضافة إلى أن المتهمة اصطحبت طفليها وأقامت بمنزل عائلة عشيقها، بعد ادعائها لأسرة زوجها أن زوجها متوفى، حتى حانت اللحظة التى قرر فيها العشيقان إنهاء تلك الأكذوبة، فعادت الزوجة إلى مسكن الزوجية ثم دبرت موعدا لعشيقها للحضور وقتل زوجها.

ارتفاع الصادرات ومعدلات السياحة وتحسن مؤشرات الاستثمار.. بشائر الإصلاح الاقتصادى.. 1.2 مليار دولار زيادة بالصادرات خلال 3أشهر.. والبنك المركزى: 7.3مليون سائح زاروا مصر بـ10أشهر.. والقاهرة ملاذ آمن للمستثمرين

يشهد الاقتصاد المصرى، حالة من التعافى التدريجى لمؤشرات الأداء الرئيسية والقطاعات المدرة للعملة الصعبة، حيث تحسن قطاع السياحة فى أعداد الزائرين لمصر، وسط إشادة بقدرة الاقتصاد المصرى على الاحتفاظ بالمستثمرين بأدوات الدين، فى ظل أزمة تشهدها أسواق مهمة فى دول أخرى.

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وآليات تطبيق نظام التعليم الجديد على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، فيما قالت الدكتورة إنجى مشهور، مساعد وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، إن نظام التعليم الجديد سوف يطبق على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين بالمدارس من سبتمبر وفقا لخطة الوزارة واستراتيجيتها.