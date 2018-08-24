موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة بضائع وحاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 30 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.