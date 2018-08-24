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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:51 م
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موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة بضائع وحاويات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:20 م
موانئ بورسعيد تستقبل 30 سفينة بضائع وحاويات ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 30 سفينة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

 

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين،  كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

 

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 
 

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