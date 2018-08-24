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الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:36 م
خالد صلاح
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مواطن يحتج على التحرش بزوجته فيلقى مصرعه على يد المتحرش فى الإسكندرية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:40 م
مواطن يحتج على التحرش بزوجته فيلقى مصرعه على يد المتحرش فى الإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه فى مشاجرة على شاطىء ابو يوسف بالإسكندرية بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بشاطئ بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم .
 
وبالإنتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين كل من :- " طرف أول " م ا ا  40 سنة نقاش مصاب بإشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية بمختلف أنحاء الجسم وتوفى وطرف ثان "، و م ا  39 سنة بدون عمل بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجة الأول أثناء تواجدهم بالشاطئ المشار إليه حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي خلالها الثاني علي الأول بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته و أيد الواقعة شاهدي رؤية.
 
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة و تم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بمستشفى مبرة العصافرة غرب وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 9960 / 2018 جنح قسم شرطة الدخيلة .
 

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