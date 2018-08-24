مهاب مميش: لا غنى للعالم كله عن قناة السويس فهى الممر الأم

كتب أيمن رمضان

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن "السويس" هى القناة الأم والأسرع والأعمق والقادرة على التطور فى بناء السفن، ما جعلها الألمع والأنجح على مستوى العالم، مشدداً على أنه تم تحقيق أعلى معدلات مرور للسفن فى تاريخ القناة وأعلى عائدات أيضاً.

وتابع مميش: "القناة الجديدة قصرت مدة مرور السفن بنسبة 50%، غير أننا نقدم خدمة ممتازة جعلت العالم لا غنى له عن قناة السويس".

وأضاف "مميش"، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "ten"، أن مصر لديها رئيس بطل يعمل على بناء الدولة والحفاظ عليها وخلق مستقبل واعد للأجيال المقبلة، وتابع: "ربنا نجانا فى اللى حصل فى 2011، ووقفنا على رجلينا.. فيه رئيس بطل هدفه بناء الدولة المصرية على أحسن ما يكون.. وأول مشروع له قناة السويس الجديدة الذى حقق نجاحا باهرا وأصبحت القناة قادرة على التعامل مع السفن العملاقة".

وأشار مهاب مميش إلى إن ما يثار من شائعات حول القناة يهدف إلى التشويش على النجاح الكبير الذى تم تحقيقه خاصة مع اقتصار مدة عبور السفن عقب افتتاح القناة الجديدة، وتابع: "بيحاولوا يخبطو فى أى حاجة لكن احنا قدها وقدود.. وبنحسن نفسنا.. وحققنا أعلى عائدات فى تاريخ القناة بشهادة الجميع.. والحمد الله كله بيستخدم القناة".

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أعمال التنمية بالمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس هدفها خلق حياة وجذب جزء من سكان مصر الذين يعيشون على 6,5 من مساحة البلاد إلى هذه المنطقة من خلال خلق فرص عمل ومجتمع عمرانى وتعليمى وصحى متكامل.