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الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:50 ص
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منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة طرابلس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:03 ص
منظمة التعاون الإسلامى تدين الهجوم الإرهابى فى العاصمة طرابلس هجوم كعام
أ ش أ
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس على بوابة كعام شرقى العاصمة طرابلس، والذى أسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن وإصابة سبعة آخرين على الأقل بجراح.

ووصف الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية - هذا العمل بالإجرامى، الذى يهدف إلى عرقلة جهود الحوار الوطنى وزعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، حاثآ السلطات المحلية على بذل الجهود لإلقاء القبض على الجناة ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة.

وقدم العثيمين، التعازى لأسر الضحايا ولحكومة دولة ليبيا وشعبها على إثر الخسارة المفجعة فى فقدان الأرواح الغالية، متمنياً للجرحى عاجل الشفاء.

وجدد التأكيد على موقف المنظمة المناهض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وتضامنها الثابت مع حكومة دولة ليبيا فى تصميمها على مكافحة الإرهاب.

 

 


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