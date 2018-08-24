مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: 1.5 مليون لاجئ سورى عادوا إلى ديارهم

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قال فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن ما يزيد على 1.5 مليون لاجئ سورى عادوا إلى ديارهم مع تحرير 96% من الأراضى السورية من الإرهابيين بفضل جهود الجيش السورى مدعوما بالقوات المسلحة الروسية.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية، فى نشرتها باللغة الانجليزية، إلى نيبينزيا قوله، فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن التهديدات الناجمة عن الإرهاب والمُحدقة بالسلام والاستقرار الدولى، "أكثر من 1400 منطقة مأهولة فى سوريا تم تحريرها من الإرهابيين وما يزيد على 96% من أراضى الدولة باتت الآن خاضعة لسيطرة القوات الحكومية والفصائل (المتحالفة معها) بفضل دعم القوات المسلحة الروسية".

وشدد نيبينزيا على أن ما يزيد على 1.5 لاجئ سورى تمكنوا بالفعل من العودة إلى ديارهم.

وأشار المندوب الروسى إلى أنه ليس مستبعدا أن تزيد عدد الهجمات الإرهابية وخاصة فى منطقة إدلب مع محاولة أفراد التنظيم البائسين تسخير القصر والأطفال تحت سن الـ 12 عاما لارتكاب هجمات إرهابية.

يُشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين زارا سوريا والأردن ولبنان وتركيا الأسبوع الماضى لمناقشة ملف اللاجئين السوريين. وبعد الزيارة أبلغ لافرينييف وكالة تاس أن الجانب الروسى دعا تركيا إلى تنظيم العمل الاعتيادى لدفع عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.