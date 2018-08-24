video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

منح حصانة لمسئولان بصحيفة أمريكية للشهادة فى قضية تحرش ترامب بامرأتين

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:44 ص
منح حصانة لمسئولان بصحيفة أمريكية للشهادة فى قضية تحرش ترامب بامرأتين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

ذكرت تقارير إعلامية أن مديرين تنفيذيين فى صحيفة التابلويد الأمريكية "ناشونال إنكوايرر" المشهورة بنشر قصص الفضائح قد منحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط الرئيس دونالد ترامب فى قضية دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه.

وأشارت التقارير إلى أن المدعين العامين منحوا الحصانة للرئيس التنفيذى للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم ترامب، والمسؤول الرئيسى عن المحتوى فى الصحيفة ديلان هوارد.

ولم ترد شركة "أمريكان ميديا" المالكة للصحيفة على طلب بالتعليق من فرانس برس حول هذه التقارير.

ويمكن لبيكر وهوارد أن يقدما أدلة حول ما إذا كان ترامب على علم بالأموال التى تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمى دانيالز وعارضة بلاى بوى كارين ماكدوجال، وفقًا لما اوردته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وقناة "سى إن إن".

وذكرت وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين فى صحيفة التابلويد كانا بطريقة ما متورطين فى دفع المال لقاء سكوت الامرأتين.

وأضافت الصحيفة أن المديرين لن يواجها اتهامات جنائية فى التحقيق بالانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورط ترامب فيها.

وقد يثير جلب مؤسسة إعلامية الى التحقيق مخاوف بشأن التعديل الأول أو حرية الصحافة فى الولايات المتحدة، لكن العديد من التقارير تقول إن الصحيفة قد لا تكون قادرة على استخدام هذا فى دفاعها لأنها كانت منخرطة فى عملية سياسية أكثر منها إعلامية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محامى ترامب ينفى معرفته بما إذا كان الرئيس على علم باجتماع مع روس

كتاب "المعتوه" عن ترامب يحتل المركز الثانى فى قائمة الأعلى مبيعا بأمريكا

فيديو.. ترامب يغرق فى مكتبه بالبيت الأبيض على غلاف مجلة "تايم"

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

ترامب




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة