مميش: عبور 259 سفينة قناة السويس بحمولة 16.8 مليون طن فى 5 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية من السبت، وحتى الأربعاء، عبور 259 سفينة بحمولة 16.8 مليون طن.

وأكد الفريق "مميش"، على أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافى حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الست عبرت القناه 58 سفينة بحمولة 4.8 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الإثنين 43 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن من الاتجاهين، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم الأربعاء 58 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 5 أيام الماضية إلى 259 سفينة بحمولة 16.8 مليون طن