مقتل 13 حوثيا وجرح العشرات بجبهة الملاجم وطيران التحالف يدمر مخزنا للأسلحة

إيمان حنا

لقى 13 عنصراً حوثياً مصرعهم وأصيب آخرون فى معارك عنيفة اندلعت، اليوم الجمعة، بين قوات الجيش اليمنى المدعوم بالتحالف العربى من جهة، وبين مليشيات الحوثى الانقلابية من جهة أخرى فى جبهة الملاجم شمال محافظة البيضاء.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن المعارك اندلعت اليوم إثر محاولة مجموعة من عناصر المليشيات التسلل إلى مواقع للجيش اليمنى فى مفرق البياض بجبهة الملاجم، وأسفرت عن مصرع 13 عنصراً من المليشيات وجرح العشرات، ولا تزال الجثث الحوثية مرمية في شعاب المنطقة.

ومن جهة أخرى، استطاعت مقاتلات التحالف العربي استهداف تعزيزات للمليشيات الحوثية وتدمير طقمً من الحوثيين ومصرع جميع من كانوا على متنه، إضافة إلى تدمير مخزنًا للأسلحة.