مقتل شخصين إثر تسرب غاز سام فى صربيا

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أعلنت الشرطة الصربية ، اليوم الجمعة ، أن شخصين لقيا حتفهما إثر تسرب غاز سام فى المكتبة الوطنية بالعاصمة "بلجراد".

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها :" إنه تم إرسال فريق طوارىء إلى المبنى الواقع فى وسط العاصمة "بلجراد" عقب اكتشاف التسرب".

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الصربية بأن غاز ثانى أكسيد الكربون تسرب من منشأة الإطفاء الخاصة بالمبنى ، مشيرة إلى أن القتيلين كانا يقومان باختبار النظام.. وأضافت أنه تم تطويق المنطقة التى وقع بها الحادث.