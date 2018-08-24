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الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:21 م
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مقتل شخصين إثر تسرب غاز سام فى صربيا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:41 م
مقتل شخصين إثر تسرب غاز سام فى صربيا الشرطة الصربية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الصربية ، اليوم الجمعة ، أن شخصين لقيا حتفهما إثر تسرب غاز سام فى المكتبة الوطنية بالعاصمة "بلجراد".

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها :" إنه تم إرسال فريق طوارىء إلى المبنى الواقع فى وسط العاصمة "بلجراد" عقب اكتشاف التسرب".

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الصربية بأن غاز ثانى أكسيد الكربون تسرب من منشأة الإطفاء الخاصة بالمبنى ، مشيرة إلى أن القتيلين كانا يقومان باختبار النظام.. وأضافت أنه تم تطويق المنطقة التى وقع بها الحادث.

 

 


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الشرطة الصربية

صربيا

غاز سام




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