"مصر للطيران" تبدأ الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام الأحد المقبل

أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج، حيث من المقرر أن يبدأ الجسر الجوى لعودة الحجاج بشكل رسمى يوم الأحد المقبل الموافق 26 أغسطس الجارى.

وفى هذا الصدد، عقدت بعثة مصر للطيران بجدة اجتماعًا تحضيريًا ثانيا أمس الخميس، استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزى وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها، وأشار عادل أيضاً إلى أهمية عنصرى الوقت والنظام فى العمل لتفادى أى تأخير فى مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات، كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

ومن جانبه، أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم بالفعل عودة أعداد قليلة من الحجاج على متن الرحلات المنتظمة، من الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية.