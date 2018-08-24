video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" تبدأ الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام الأحد المقبل

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:22 م
"مصر للطيران" تبدأ الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام الأحد المقبل الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
إضافة تعليق

أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانات لضمان نجاح موسم الحج، حيث من المقرر أن يبدأ الجسر الجوى لعودة الحجاج بشكل رسمى يوم الأحد المقبل الموافق 26 أغسطس الجارى.

وفى هذا الصدد، عقدت بعثة مصر للطيران بجدة اجتماعًا تحضيريًا ثانيا أمس الخميس، استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزى وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها، وأشار عادل أيضاً إلى أهمية عنصرى الوقت والنظام فى العمل لتفادى أى تأخير فى مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات، كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

ومن جانبه، أضاف الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تم بالفعل عودة أعداد قليلة من الحجاج على متن الرحلات المنتظمة، من الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى مصر للطيران

مصر للطيران تستعد لنقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة بدءا من الاثنين المقبل

انتظام حركة الطيران بجميع المطارات..و"مصر للطيران" تنقل 28 ألف راكب

مصر للطيران تسير 112 رحلة دولية وداخلية من المدن والعواصم العربية والعالمية

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة