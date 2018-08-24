مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين بالوادى الجديد

لقيت طفلة مصرعها، منذ قليل، وأصيب 4 آخرون فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ملاكى بالقرب من مشروع أبو طرطور على طريق "الداخلة - الخارجة" بمحافظة الوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين على مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

وكان إخطار أمنى قد ورد إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من مشروع أبو طرطور، ما أسفر عن مصرع رضيعة تدعى "جنا محمود سالم"، وعمرها عام و3 شهور، وإصابة كلا من عبير صلاح أحمد 33 سنة، ومحمود سالم أحمد 35 سنة، وابنته منار، وأحمد فتحى عبد الهادى، بجروح وكدمات واشتباه بكسور.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.