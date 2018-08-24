مصرع طفلة وإصابة اثنان دهسهم أتوبيس بشبرا الخيمة

لقيت طفلة مصرعها وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة، إثر حادث اصطدام أتوبيس بهم، بشبرا الخيمة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بثلاث فتيات، بسب السرعة الزائدة، حيث دهسهم سائق الأتوبيس أثناء وقوفهم بشارع الثورة بمدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور لقيت أحدهما وتدعي "جنا 8سنوات، مصرعها وأصيب الاثنان الآخران بإصابات بالغة وتم إحالتهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.