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خالد صلاح
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مصرع سائق ديلفرى دهسته سيارتان بكورنيش النيل فى المنيا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:37 ص
مصرع سائق ديلفرى دهسته سيارتان بكورنيش النيل فى المنيا جثة - أرشيفية
فريق المحافظات
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لقى سائق دراجة بخارية ديلفرى مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات سيارتين تتسابقان على كورنيش النيل.
 
تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع "أحمد ف.خ" 30 سنة، سائق موتوسيكل ديلفرى بالمنيا، أثناء قيامه بتوصيل وجبة طعام فجر الجمعة، حيث دهسته سيارتان ملاكى، كانا تتسابقان على كورنيش النيل، ونجح ضباط المرور فى التحفظ على السيارتين وقائديها.
 
وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، والرائد مصطفى عبد الحكيم معاون أول مباحث بندر المنيا، والنقيب محمد عبد اللاه معاون المباحث، فيما روى شهود العيان أن السيارتين كانتا تتسابقان بسرعة جنونية بشارع كورنيش النيل، أمام نادى المنيا الرياضى، وصدمتا المتوفى ثم دهستاه، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام بالإسعاف تحت تصرفات النيابة العامة. 
 
وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هانى إسحق شحاتة، وجود إصابات كدمية وسحجية بالرأس والذراعين بسبب الدهس، وأن أسباب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وفشل فى التنفس، وكسور بالضلوع، ونزيف داخلى بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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