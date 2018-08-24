video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصدر أمنى: اختفاء والد طفلى الدقهلية المقتولين عقب تشيع جنازتهما

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:12 ص
مصدر أمنى: اختفاء والد طفلى الدقهلية المقتولين عقب تشيع جنازتهما اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى بالدقهلية اختفاء والد الطفلين ريان ومحمد، الذين تم اختطافهما من داخل الملاهى بمدينة ميت سلسيل أثناء اللهو، وتم العثور على جثتيهما داخل ترعة بناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع "  أن والد الطفلين اختفى عن القرية بعد تشييع جنازتهما ، ولم يظهر مرة أخرى رغم استدعائه لسؤاله حول الواقعة من قبل ضباط المباحث الذين بحثوا عنه ولم يجدوه وبالاتصال به تبين قيامه بغلق جميع التليفونات الخاصة به.

وتكثف مديرية أمن الدقهلية جهودها برئاسة اللواء محمد حجي مديرالأمن، والعميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية لكشف ملابسات الحادث، خاصة بعد اعتراف والد الأطفال ببعض المعاملات المالية غير المشروعة مع أحد التجار.   

 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير الطب الشرعى لطفلى الدقهلية المقتولين يكشف إلقائهما أحياء بإحدى الترع

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الحوادث

اخبار مصر

طفلي الدقهلية

مدينة ميت سلسيل




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة