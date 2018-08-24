مصدر أمنى: اختفاء والد طفلى الدقهلية المقتولين عقب تشيع جنازتهما

أكد مصدر أمنى بالدقهلية اختفاء والد الطفلين ريان ومحمد، الذين تم اختطافهما من داخل الملاهى بمدينة ميت سلسيل أثناء اللهو، وتم العثور على جثتيهما داخل ترعة بناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع " أن والد الطفلين اختفى عن القرية بعد تشييع جنازتهما ، ولم يظهر مرة أخرى رغم استدعائه لسؤاله حول الواقعة من قبل ضباط المباحث الذين بحثوا عنه ولم يجدوه وبالاتصال به تبين قيامه بغلق جميع التليفونات الخاصة به.

وتكثف مديرية أمن الدقهلية جهودها برئاسة اللواء محمد حجي مديرالأمن، والعميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية لكشف ملابسات الحادث، خاصة بعد اعتراف والد الأطفال ببعض المعاملات المالية غير المشروعة مع أحد التجار.