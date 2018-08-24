مصادرة 5974 صاروخ ألعاب نارية داخل محل بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، من ضبط 5974 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل محل لبيع السجائر بقرية شبرا النملة مركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط رضا م ا 32 سنة صاحب محل لبيع السجائر بقريه شبرا النمله مركز طنطا وبحوزته 5974 صاروخ ألعاب نارية محدثة للصوت والشرر فى المحضر 875 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.