مستشار الأمن القومى الأمريكى: العقوبات على روسيا ستبقى حتى تغيير سلوكها

كييف (رويترز)

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية على روسيا ستبقى إلى أن تغير موسكو من سلوكها.

جاء ذلك خلال زيارة بولتون إلى كييف لإظهار دعم واشنطن لأوكرانيا فيما تتزامن الزيارة مع احتفالاتها بذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتى بعرض عسكرى أقيم اليوم الجمعة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا عقابا لها على ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا فى 2014 وعلى دعمها لانفصاليين موالين لروسيا فى شرق أوكرانيا وعلى تدخلها فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 وهو أمر تنفيه موسكو.

ووجه منتقدون للرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتهامات له بالتساهل مع روسيا فى الوقت الذى يسعى فيه الحزبان الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأشار بولتون، الذى أدلى بتصريحاته قبل دخول حزمة جديدة من العقوبات أعلنتها الخارجية الأمريكية حيز التنفيذ، إلى ما وصفه بنهج صارم من الإدارة الأمريكية بشأن العقوبات.

وقال فى مؤتمر صحفى بعد محادثات أجراها مع الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو "العقوبات مطبقة وستبقى مطبقة لحين التغير المطلوب فى السلوك الروسى".

وأضاف "أوضحت ما قاله الرئيس ترامب فى هلسنكى للرئيس فلاديمير بوتين وهو أن موقف الولايات المتحدة هو عدم الاعتراف بالضم غير المشروع للقرم" فى إشارة للقمة الأمريكية الروسية التى عقدت فى فنلندا الشهر الماضي. وتابع قائلا "وجهة نظرنا وسياستنا تبقى كما هى".

وفى تصريحات من المرجح أن تغضب موسكو قال بولتون إن كييف حققت تقدما فى جهودها للانضمام لحلف شمال الأطلسى كما نصح أوكرانيا بالبحث عن بدائل للغاز الطبيعى الروسى.

وقال "يتوقف الأمر على وفاء أوكرانيا بالمتطلبات الضرورية لاجتياز كل الاختبارات العسكرية والسياسية لتكون عضوا فى حلف شمال الأطلسى، أقول أن هناك تقدما تحقق لكن هناك الكثير الذى يتعين إنجازه".

وتعارض روسيا بقوة توسع حلف شمال الأطلسى باتجاه حدودها الغربية. وأعلنت فى 2014 ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عقب ثورة موالية للغرب أطاحت بالرئيس الأوكرانى الموالى لروسيا وقتها فيكتور يانوكوفيتش.

وقال بولتون إن من المهم حل الأزمة الأوكرانية وإن من الخطر ترك الوضع على ما هو عليه فى القرم وشرق أوكرانيا حيث تدعم موسكو الانفصاليين فى صراعهم ضد كييف.

وأضاف بولتون أنه أخبر بوروشينكو بضرورة عدم تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأوكرانية العام القادم.