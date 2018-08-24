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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:47 م
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مسئول روسى: كافة الطرق مطروحة أمام موسكو للرد على العقوبات الأمريكية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:05 م
مسئول روسى: كافة الطرق مطروحة أمام موسكو للرد على العقوبات الأمريكية نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ
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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم الجمعة إن كافة الطرق مطروحة أمام موسكو حينما يتعلق الأمر حول كيفية ردها المحتمل على سلسلة العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأضاف ريابكوف - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أن موسكو لم تلاحظ حتى الآن أى علامة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت جادة فى تسوية العلاقات مع روسيا، بينما أشار إلى أن بلاده لاحظت محاولات واشنطن لمراجعة الاتفاقات المؤقتة التى أبرمت خلال القمة التى جمعت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى العاصمة الفنلندية هلسنكى الشهر الماضي.

يذكر أن الهدف من قمة هلسنكى كان تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت العلاقات بين البلدين توترا شديدا فى السنوات الأخيرة الماضية.

 

 


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