video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز للاجئين: عودة 200 لاجئ سورى من لبنان أمس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:10 م
مركز للاجئين: عودة 200 لاجئ سورى من لبنان أمس مهاجرين - أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

صرح ممثل القسم السورى فى مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، سمير عرنوس، اليوم الجمعة، بأن نحو 200 لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم من لبنان، خلال أمس الخميس. 

وقال عرنوس للصحفيين: "عبر 189 لاجئاً المنافذ الحدودية من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضى". ووفقا له، عاد خلال اليوم الماضى 623 شخصاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة فى الغوطة الشرقية. كما تم إجلاء 786 لاجئا من منطقة خفض التصعيد فى إدلب".

وأضاف عرنوس بأنه تم خلال يوم واحد، نزع الألغام من مساحة 4 هكتارات وعشر مبانى وكيلو متر واحد من الطرق، واكتشاف وتدمير 51 مادة متفجرة، منها 23 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وتجدر الإشارة فى هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، فى 18 يوليو الماضى، عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى 36 دولة  يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سورى مسجل فى أراضى 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: نحاول إيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

خارجية فرنسا ترفض إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لعدم استقرار الأوضاع

سوريا

لبنان

اخبار سوريا

اخبار لبنان

مهاجرين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة