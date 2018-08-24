مركز للاجئين: عودة 200 لاجئ سورى من لبنان أمس

وكالات الأنباء

صرح ممثل القسم السورى فى مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، سمير عرنوس، اليوم الجمعة، بأن نحو 200 لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم من لبنان، خلال أمس الخميس.

وقال عرنوس للصحفيين: "عبر 189 لاجئاً المنافذ الحدودية من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضى". ووفقا له، عاد خلال اليوم الماضى 623 شخصاً إلى أماكن إقامتهم الدائمة فى الغوطة الشرقية. كما تم إجلاء 786 لاجئا من منطقة خفض التصعيد فى إدلب".

وأضاف عرنوس بأنه تم خلال يوم واحد، نزع الألغام من مساحة 4 هكتارات وعشر مبانى وكيلو متر واحد من الطرق، واكتشاف وتدمير 51 مادة متفجرة، منها 23 عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وتجدر الإشارة فى هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، فى 18 يوليو الماضى، عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين، لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية لدى 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سورى مسجل فى أراضى 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.