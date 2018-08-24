محافظ سوهاج: 15 مدرسة جديدة بمركزى المنشأة والعسيرات

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إدراج 15 مدرسة جديدة للإنشاء بمركز ومدينة المنشاة والعسيرات ضمن خطة عام 2018/2019 ، بالتعاون مع التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لافتًا إلى إنشاء 20 مدرسة جديدة بالمنشأة خلال العام المالى 2017/2018 ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين، وتطوير المنظومة التعليمية والعمل على زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة ابنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ فى بيان له، على تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تحسين الخدمة التعليمية، وإزالة أية معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة، أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل، لزيادة عدد الفصول، وتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب ، والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح صلاح الميرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة أن المدارس التى تم إدراجها للإنشاء هذا العام هى "مدرسة جزيرة المنتصر تعليم أساسى جاهزة للطرح إنشاء جديد، مدرسة الدويرات الإعدادية مركز المنشاه الدويرات جاهزة للطرح إنشاء جديد ، أولاد هارون الإبتدائية بالسقرية جاري عمل الجسات إنشاء جديد ، الخنانسة شرق الجديدة تعليم اساسي جاري عمل الجسات إنشاء جديد ايضا ، مدرسة نجع النواريز تعليم اساسي بأولاد حمزة اساسي جاهزة للطرح مركزي توسع ، مدرسة علي بن ابي طالب الإبتدائية الجديدة جاهزة للطرح مركزي توسع ، مدرسة المنشاة الإعدادية الحديثة بنين بمدينة المنشاه إعدادي جاهز للطرح مركزي توسع، ومدرسة الشهيد محمد السيد عبد العال الإبتدائي بروافع العيساوية إبتدائي جاهز للطرح مركزي توسع ، مدرسة المنشاه الإعدادية قديمة بنين مدينة المنشاه إعدادي جاهز للطرح مركزي توسع ، مدرسة الدناقله ثانوي صناعي تم عمل الجسات توسع ، مدرسة نجع جبره الإعدادية المشتركة بالرشايدة إعدادي توسع ، مدرسة أولاد سلامه تعليم أساسي مجلس الأمناء توسع ، مجمع أولاد سلامه تعليم أساسي مجلس أمناء توسع ، مدرسة الشهيد موسي أبو الحمد الإعدادية كوم بدار إعدادي تم رفضها من المعماري توسع ، مؤسسة العنبرية للتعليم الأساسي توسع".